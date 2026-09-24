ЕС готовит санкции против спорта Беларуси

ЕС готовит санкции против спорта Беларуси1
- 24.09.2026, 21:01
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Комплекс ограничений разрабатывают и против российских спортсменов.
Евросоюз разрабатывает комплекс ограничений, чтобы помешать участию атлетов из РФ и Беларуси в мировых турнирах.
Европейский союз ведет консультации о возможном противодействии возвращению спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям, передает Euractiv со ссылкой на источники среди дипломатов.
Дискуссия активизировалась после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном снятии бана с национальных олимпийских комитетов двух стран, что потенциально открывает им путь к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
По данным издания, инициатива пока содержится в неофициальном документе и не оформлена в виде публичного предложения Еврокомиссии.
В числе обсуждаемых мер – введение персональных санкций и визовых ограничений для лиц, связанных с российским и белорусским спортом.
Также рассматривается сокращение финансирования организаций, допускающих атлетов под национальной символикой, ограничение медиадоходов и обращение к третьим странам с призывом не содействовать интеграции спортсменов.