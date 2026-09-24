В Германии под следствием оказался 105-летний охранник лагеря советских военнопленных 2 24.09.2026, 21:28

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Иллюстрационное фото

Его подозревают в соучастии в военных преступлениях во время Второй мировой войны.

105-летний немец находится под следствием по подозрению в соучастии в военных преступлениях во время Второй мировой войны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прокуратуру Дортмунда.

«105-летний подозреваемый, как предполагается, был охранником лагеря военнопленных Stalag 326 VI K»,— заявили представители прокуратуры. По их словам, мужчина обвиняется в «соучастии в многочисленных убийствах» военнопленных «в связи со своей работой» в лагере. Как сообщается, в лагере в период с 1941 года по апрель 1945 года содержались от 180 тыс. до 200 тыс. советских военнопленных.

Наблюдатели отмечают заметную активизацию судебных властей по выявлению и привлечению к ответственности предполагаемых пособников нацистской машины уничтожения до того, как они умрут. Это, в свою очередь, является признанием того, что многие из этих подозреваемых, которых не трогали в течение 80 лет после окончания войны из-за их видимой незначительности, на самом деле играли ключевую роль в реализации целей нацистского режима.

Представители прокуратуры не раскрывают имени подозреваемого и не сообщают о том, когда следствие закончится и дело будет передано в суд.

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