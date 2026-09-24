Экс-помощник Лукашенко перебрался в США 3 24.09.2026, 22:08

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КИРИЛЛ РУДЫЙ

ФОТО: NAVINY.BY

Кирилл Рудый стал венчурным партнером компании BlueLake.vc.

Экс-помощник Лукашенко и бывший посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый стал венчурным партнером компании BlueLake.vc, об этом он сам сообщил в соцсетях, заметило «Зеркало».

«С нетерпением жду возможности внести свой вклад в работу этого фонда, специализирующегося на deep-tech, объединив ключевые для моей карьеры направления: финансы, гео-технологии и стратегическое видение. Планирую применять этот опыт в сотрудничестве с основателями стартапов и инвесторами, чтобы вместе создавать будущее», — написал Рудый в LinkedIn.

На сайте компании указано, что экс-чиновник специализируется на международной стратегии, трансграничном партнерстве и оказании помощи развивающимся технологиям в освоении глобальных рынков. А до работы в BlueLake.vc он «занимал руководящие должности в дипломатической, государственной и технологической сферах и более 25 лет проработал в международном бизнесе, финансах, технологиях и академической среде».

Основанная в 2022 году BlueLake Ventures — инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Роли, США. Она инвестирует в компании на ранних стадиях развития, предоставляя капитал и стратегическую поддержку в таких секторах, как вычислительная техника, энергетика, материаловедение и биология, уделяя особое внимание предприятиям, основанным на научных и инженерных инновациях.

Напомним, ранее Рудый работал в ИТ-компании с белорусскими корнями Andersen Lab. Курировал деятельность по управлению отношениями предприятия с госорганами различных стран. В марте на фоне начавшихся боевых действий между США с Израилем и Ираном переехал из ОАЭ в США.

Рудый — бывший помощник Александра Лукашенко по экономическим вопросам и экс-посол нашей страны в Китае. В январе 2020 года после 13 лет госслужбы Рудый уволился и перешел на должность независимого директора finstore.by — криптопроекта банка «БелВЭБ». Позже Рудый вошел в совет директоров бизнес-платформы Eurasia Gulf (ОАЭ). Сам он представляется как заместитель председателя.

В Беларуси экс-советник Лукашенко работал в таких организациях, как «Атлант-М», ИТ-компания Andersen Lab, «Техника и коммуникации», которая организовывает в том числе и выставку TIBO, а также «Астон Софт» — компании с российскими корнями. Кроме этого, бывший топ-чиновник преподавал в трех университетах — БГУ, БГЭУ и МИУ.

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