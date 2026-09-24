В Китае медведь забрался в квартиру на третьем этаже по стене 2 24.09.2026, 22:29

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Фотофакт.

Жители квартиры в многоэтажном доме обнаружили медведя прямо у себя дома. Об этом сообщает Red Star News.

Инцидент произошел в городе Баосин, провинция Сычуань. На кадрах с места видно, как хищник карабкается вверх по многоэтажному зданию и останавливается на уровне третьего этажа. В результате зверь проник в комнату, которая, судя по мебели, могла быть спальней.

Как рассказали в профильном ведомстве, животное оказалось медвежонком, который должен был вскоре начать самостоятельную жизнь на природе. Во время проникновения никто не пострадал.

Хищника отловили и осмотрели. Выяснилось, что он здоров и не получил травм, поэтому вскоре его отпустили. Предположительно, он мог заблудиться, когда отделился от матери.

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