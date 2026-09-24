Россиянам рекордно за 18 лет поднимут тарифы на электроэнергию 24.09.2026, 22:39

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Чтобы оплатить защиту от БПЛА.

Правительство России запланировало сильнейшее почти за два десятилетия повышение тарифов на электроэнергию для населения после призыва генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту мощностей от беспилотников, передает The Moscow Times.

Как следует из опубликованного в четверг трехлетнего макропрогноза Минэкономразвития, в 2027 году энерготарифы для граждан будут проиндексированы на 14,4% — максимальную величину с 2009 года, когда они выросли сразу на 25% в результате реформы с отменой перекрестного субсидирования.

В 2028 году запланирована дополнительная индексация на 12,1%, а в 2029-м — еще на 10,1%. Суммарно за три года тарифы на электроэнергию вырастут на 41,1% — почти вдвое больше, чем было заложено в предыдущий майский прогноз (8,6% в 2027 году, 9,1% в 2028 году, 5% в 2029 году).

Совокупный платеж за ЖКЖ, согласно прогнозу МЭР, увеличится в следующем году на 11% вместо изначально заложенных 8,7%. На 2028 год запланирована индексация на 8,6% (вместо 7,1%), на 2029-й — на 7,6% (вместо 6,1%), в сумме за три года — на 40,9%

Газ для россиян за 2027-29 гг подорожает суммарно на 26,8%. Индексация в следующем году составит 10,4%, в 2028-м — 7,4%, в 2029-м — 7%. Кроме того, на 27,2% за три года увеличатся тарифы на отопление, на 25,4% — на водоснабжение, на 24% — на водоотведение.

С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА в сентябре выступил Совет производителей энергии — крупнейшая ассоциация отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. В организации заявляли о необходимости зафиксировать средства «для повышения безопасности и восстановления в секторе» и учесть эти затраты ‌в надбавке на ‌мощность.

С начала войны тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились на 39,2%. В 2022 году их повышали дважды (на 4% и 9%), в 2024 году — на 9,1%, в прошлом году — на 12,6%. На текущий год правительство запланировало индексацию еще на 11,3% с 1 октября. К концу десялетия, с учетом запланированного МЭР повышения, накопленная индексация должна составить 118,6%.

Совокупные тарифы ЖКХ выросли на 41,1% с начала войны, с 1 октября увеличатся еще на 9,9%, а к концу десятилетия их индексация достигнет также 118,6%

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