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Россиянам рекордно за 18 лет поднимут тарифы на электроэнергию

  • 24.09.2026, 22:39
  • 1,356
Россиянам рекордно за 18 лет поднимут тарифы на электроэнергию

Чтобы оплатить защиту от БПЛА.

Правительство России запланировало сильнейшее почти за два десятилетия повышение тарифов на электроэнергию для населения после призыва генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту мощностей от беспилотников, передает The Moscow Times.

Как следует из опубликованного в четверг трехлетнего макропрогноза Минэкономразвития, в 2027 году энерготарифы для граждан будут проиндексированы на 14,4% — максимальную величину с 2009 года, когда они выросли сразу на 25% в результате реформы с отменой перекрестного субсидирования.

В 2028 году запланирована дополнительная индексация на 12,1%, а в 2029-м — еще на 10,1%. Суммарно за три года тарифы на электроэнергию вырастут на 41,1% — почти вдвое больше, чем было заложено в предыдущий майский прогноз (8,6% в 2027 году, 9,1% в 2028 году, 5% в 2029 году).

Совокупный платеж за ЖКЖ, согласно прогнозу МЭР, увеличится в следующем году на 11% вместо изначально заложенных 8,7%. На 2028 год запланирована индексация на 8,6% (вместо 7,1%), на 2029-й — на 7,6% (вместо 6,1%), в сумме за три года — на 40,9%

Газ для россиян за 2027-29 гг подорожает суммарно на 26,8%. Индексация в следующем году составит 10,4%, в 2028-м — 7,4%, в 2029-м — 7%. Кроме того, на 27,2% за три года увеличатся тарифы на отопление, на 25,4% — на водоснабжение, на 24% — на водоотведение.

С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА в сентябре выступил Совет производителей энергии — крупнейшая ассоциация отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. В организации заявляли о необходимости зафиксировать средства «для повышения безопасности и восстановления в секторе» и учесть эти затраты ‌в надбавке на ‌мощность.

С начала войны тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились на 39,2%. В 2022 году их повышали дважды (на 4% и 9%), в 2024 году — на 9,1%, в прошлом году — на 12,6%. На текущий год правительство запланировало индексацию еще на 11,3% с 1 октября. К концу десялетия, с учетом запланированного МЭР повышения, накопленная индексация должна составить 118,6%.

Совокупные тарифы ЖКХ выросли на 41,1% с начала войны, с 1 октября увеличатся еще на 9,9%, а к концу десятилетия их индексация достигнет также 118,6%

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