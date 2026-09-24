Власти США обязали дипломатов называть ИИ «суперинтеллектом» 8 24.09.2026, 22:16

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Этот термин предложил глава Белого дома.

Госдепартамент США обязал американских дипломатов называть искусственный интеллект (ИИ) «суперинтеллектом». Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на внутреннюю переписку внешнеполитического ведомства.

«После выступления президента на Генассамблее, пожалуйста, измените упоминания «искусственный интеллект» на «суперинтеллект» в наших документах», — сказано в материале.

19 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится термин «искусственный интеллект» (ИИ), и предложил три альтернативных названия. Американский лидер предложил называть технологию «высшим интеллектом», «экстремальным интеллектом» или «верховным интеллектом». По мнению главы государства, эти варианты лучше описывают быстро развивающуюся технологическую революцию.

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