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Bloomberg: Британия отказалась снимать санкции с Усманова и Фридмана

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  • 24.09.2026, 22:01
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Bloomberg: Британия отказалась снимать санкции с Усманова и Фридмана

Лондон не будет следовать примеру Брюсселя.

Британия не поддерживает решение ЕС по отмене санкций против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана и не собирается снимать с них ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Британии Энди Бернем во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Bloomberg.

Переговоры между главой британского правительства и украинским президентом прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным источников издания, Бернем четко дал понять, что Лондон не будет следовать примеру Брюсселя.

Британский премьер подчеркнул, что международные партнеры Украины должны и дальше сохранять жесткие санкции. Это необходимо для того, чтобы поддерживать экономическое давление на Россию и вынудить ее прекратить войну.

Журналисты отмечают, что такая критика демонстрирует редкий раскол в позициях Британии и Евросоюза по санкциям против РФ. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году союзники преимущественно действовали полностью согласованно.

В официальном отчете Даунинг-стрит по итогам встречи Бернема и Зеленского решения ЕС напрямую не упоминалось.

В то же время, в документе отмечалось, что политики обсудили необходимость продолжения и усиления санкционного давления на Кремль, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Напомним, ЕС после долгих переговоров продлил санкции против России, причем сразу на три года. В то же время из списка антироссийских санкций исключили Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

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