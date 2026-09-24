Bloomberg: Британия отказалась снимать санкции с Усманова и Фридмана 3 24.09.2026, 22:01

1,234

Лондон не будет следовать примеру Брюсселя.

Британия не поддерживает решение ЕС по отмене санкций против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана и не собирается снимать с них ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Британии Энди Бернем во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Bloomberg.

Переговоры между главой британского правительства и украинским президентом прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным источников издания, Бернем четко дал понять, что Лондон не будет следовать примеру Брюсселя.

Британский премьер подчеркнул, что международные партнеры Украины должны и дальше сохранять жесткие санкции. Это необходимо для того, чтобы поддерживать экономическое давление на Россию и вынудить ее прекратить войну.

Журналисты отмечают, что такая критика демонстрирует редкий раскол в позициях Британии и Евросоюза по санкциям против РФ. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году союзники преимущественно действовали полностью согласованно.

В официальном отчете Даунинг-стрит по итогам встречи Бернема и Зеленского решения ЕС напрямую не упоминалось.

В то же время, в документе отмечалось, что политики обсудили необходимость продолжения и усиления санкционного давления на Кремль, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Напомним, ЕС после долгих переговоров продлил санкции против России, причем сразу на три года. В то же время из списка антироссийских санкций исключили Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com