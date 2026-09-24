Банки вернули возможность открывать благотворительные счета 24.09.2026, 21:04

ФОТО: SHUTTERSTOK

Но есть важный нюанс.

В начале сентября у годовалой белоруски Эмилии Корничук диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА) 2-го типа. Об этом Onlíner рассказала мама девочки Ольга. По ее словам, малышке жизненно необходим дорогостоящий укол препарата «Золгенсма» и пожизненная поддерживающая терапия. Однако начать официальный благотворительный сбор семья не смогла: банки временно приостановили открытие счетов из-за вступления в силу Указа №304 «О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения». «А когда процедура возобновится — неизвестно. Мы просто не знаем, что делать дальше, ведь время не ждет», — поделилась переживаниями мама Эмилии.

Onlíner обратился в «Беларусбанк» с просьбой разъяснить, с чем была связана эта пауза и когда услуга снова будет доступной.

«Лишена законного права спасать свою дочь»

Напомним: 7 сентября президент подписал Указ №304, призванный навести порядок в сфере благотворительности и повысить прозрачность сборов. Изменения коснулись не только фондов, но и обычных граждан, которые открывают в банках благотворительные счета на лечение тяжелобольных детей.

Новые правила могли быть реакцией на недавние резонансные случаи, когда недобросовестные «благотворители» тратили пожертвования не по назначению.

Диагноз маленькой Эмилии гомельские врачи поставили 8 сентября — как раз на следующий день после подписания указа. 14 сентября родители получили на руки официальное медицинское заключение и отправились в банки, чтобы открыть счет, но везде получили отказ.

«Банки ссылаются на временную приостановку процедур из-за вступления в силу указа. Жизнь ребенка зависит от скорости начала лечения, но из-за технической и юридической паузы я лишена законного права спасать свою дочь», — писала Ольга в своем Threads.

Открыть благотворительный счет можно, но есть нюанс

Чтобы разобраться в ситуации, Onlíner направил официальный запрос в «Беларусбанк». С 24 сентября благотворительные счета для физлиц на медицинские цели банк открывает на условиях Указа №304.

Для открытия счета родителям нужно лично обратиться в отделение банка. Предварительно уточнить, какие именно филиалы оказывают эту услугу, можно на официальном сайте финансовой организации или позвонив в контакт-центр по короткому номеру 147.

«При обращении в банк клиент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и соответствующие медицинские документы. При открытии благотворительного счета оформляются заявление и договор, в которых прописываются конкретная цель сбора и необходимая для лечения сумма», — рассказали в пресс-службе банка.

В четверг, 24 сентября, подробные разъяснения по поводу работы с благотворительными счетами для физлиц опубликовал и Национальный банк. Главное новшество, введенное указом: физическое лицо вправе открыть не более одного благотворительного счета «для сбора денежных средств для себя ввиду нуждаемости в оказании медицинской помощи либо для сбора денежных средств на оказание медицинской помощи каждому из своих близких родственников или лиц, находящихся под его опекой или попечительством».

Такой подход, поясняют в Нацбанке, нужен для контроля за целевым использованием пожертвований и максимальной прозрачности сборов. Вся информация о поступающих суммах теперь будет оперативно передаваться в местные исполнительные и распорядительные органы (исполкомы).

Что касается тех граждан, у которых до вступления в силу Указа №304 было открыто по несколько счетов на одну и ту же цель, регулятор установил переходный период. Им необходимо не позднее 12 ноября 2026 года перевести все оставшиеся деньги на один выбранный счет, а остальные благотворительные счета закрыть.

При подготовке материала стало известно, что сегодня Ольге все же удалось открыть благотворительный счет.

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