Токаев объявил 25 сентября днем траура в Казахстане

Токаев объявил 25 сентября днем траура в Казахстане1
- 24.09.2026, 21:02
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В связи с гибелью военных на Каспийском море.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура после гибели военнослужащих на Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба президента.
«Распоряжением главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан объявлен общенациональный траур», — говорится в сообщении.
В связи с трагическим происшествием во время военных учений в Мангистауской области акимат Актау отменил праздничные мероприятия, запланированные на 25–27 сентября 2026 года на площади «Амфитеатр». В их числе — торжественное открытие международного фестиваля «Каспий — море дружбы», церемония закрытия фестиваля-конкурса и праздничный гала-концерт, посвященный Дню города Актау, передает NUR.kz.
Трагедия произошла 24 сентября во время учений военно-морских сил Казахстана в Мангистауской области. По данным Минобороны страны, причиной происшествия стало резкое ухудшение погоды и усиление ветра — в море оказались 19 военнослужащих. Девять человек погибли, троих удалось спасти, один из них был госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.
В день происшествия в регионе действовало штормовое предупреждение, синоптики прогнозировали порывы ветра до 20 м/с. Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело.