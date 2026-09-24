Atlantic Council: Путин загнал РФ в тупик 4 24.09.2026, 22:54

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Фото: Getty Images

Китай в полной мере этим пользуется.

Хотя Китай и Россия часто позиционируют свое партнерство как направленное на противодействие Соединенным Штатам и их союзникам, их отношения, похоже, имеют некоторые существенные ограничения. Это наиболее очевидно в энергетическом секторе.

Как пишет The Atlantic Council, поскольку Европа постепенно прекращает импорт российского газа в ответ на вторжение в Украину, Москва рассчитывает на то, что Пекин компенсирует это давление. Но Китай отказывается спасать Кремль на каких-либо условиях, кроме своих.

Издание приводит пример того, что российский диктатор Владимир Путин 31 августа прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, надеясь обсудить со своим китайским коллегой газопровод «Сила Сибири-2», который рассчитан на транспортировку до 50 миллиардов кубических метров природного газа ежегодно из арктического региона России в Китай.

Суть в том, что если его завершить, это удвоит существующую мощность трубопроводов, соединяющих две страны, и поможет Москве смягчить экономический удар от потери доступа к более прибыльным европейским рынкам.

Однако, несмотря на усилия Путина получить одобрение Си Цзиньпина в отношении нового проекта на саммите ШОС, российский лидер вновь остался с пустыми руками.

«Трубопровод по-прежнему находится в тупике, а Пекин требует низких цен на газ, сопоставимых со значительно субсидируемым внутренним тарифом России. Если Москва согласится, ей будет трудно выйти на безубыточность. Очевидная неспособность Путина заручиться поддержкой Си Цзиньпина в отношении стратегически важного газопровода усиливает международное восприятие того, что вторжение в Украину свело Россию к статусу младшего партнера Китая», – отмечают журналисты.

Отмечается, что Пекин не спешит и довольствуется выжидательной позицией, поскольку экономическое и геополитическое влияние России продолжает ухудшаться. Более того, у Китая есть несколько вариантов поставок газа, включая Австралию, Катар, Малайзию, Туркменистан и другие страны. Пекин даже возобновил закупки СПГ в Соединенных Штатах после встречи Трампа и Си в мае 2026 года, что еще больше подорвало любую необходимость идти навстречу Москве.

В то же время у России нет никаких убедительных альтернатив. Ряд стран, включая Индию, резко увеличили потребление российского экспорта ископаемого топлива с 2022 года, но Китай остается единственным покупателем, достаточно крупным, чтобы компенсировать потерю Россией европейских рынков газа.

«Даже при полной мощности в 50 миллиардов кубических метров предлагаемый газопровод заменит лишь около трети газа, который Россия ранее продавала Европе. Между тем, похоже, европейский рынок закрывается навсегда, поскольку ЕС обязался прекратить импорт российского газа всех категорий в течение следующих нескольких лет. Иными словами, России нужно соглашение о трубопроводе гораздо больше, чем Китаю, и Пекин это знает», – говорится в материале.

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