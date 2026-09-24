Умерла Марина Влади 12 24.09.2026, 20:11

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Фото: Getty images, East news

Звезда французского кино и вдова Владимира Высоцкого скончалась в возрасте 88 лет.

Французская актриса и писательница русского происхождения Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. О ее смерти 24 сентября сообщила семья актрисы, передает AFP.

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года во французском Клиши в семье русских эмигрантов. Ее настоящее имя — Марина де Полякова-Байдарова.

Влади была одной из заметных актрис французского кино второй половины XX века. Она снялась в нескольких десятках фильмов и работала с Жан-Люком Годаром, Орсоном Уэллсом, Марко Феррери и другими известными режиссерами.

В 1963 году Влади получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме Марко Феррери «Супружеская постель». Среди других известных картин с ее участием — «Два или три дела, которые я знаю о ней» Жан-Люка Годара, «Фальстаф» Орсона Уэллса и «Принцесса Клевская».

В СССР и постсоветских странах она также была широко известна как жена поэта, актера и барда Владимира Высоцкого. Они поженились в 1970 году и оставались вместе до его смерти в 1980-м.

Помимо кино, Влади играла в театре и писала книги. Одну из них — «Владимир, или Прерванный полет» — она посвятила Высоцкому.

Отметим, в Беларусь Марина Влади приезжала в 1969 году вместе с Владимиром Высоцким. У артистов тогда был бурный роман. Поселились они в обычном деревенском доме в деревне Литовка под Новогрудком и километрах в десяти от озера Свитязь. Спали на сеновале, гуляли по окрестностям. Съездили на несколько дней в Новогрудок. Это был, по сути, их медовый месяц, хотя официально Высоцкий и Влади поженились через полгода, 13 января 1970-го.

Высоцкий был в Беларуси по делам кинематографическим: его товарищ режиссер Виктор Туров снимал фильм «Сыновья уходят в бой» по сценарию Алеся Адамовича, а Высоцкий создавал для картины песни.

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