«Вивальди» войдет в историю 1 Александр Коваленко

24.09.2026, 19:38

8,450

Иллюстрационное фото

ВСУ применили революционную технологию.

Сейчас очень много говорят об операции Третьего армейского корпуса «Вивальди» по расширению зон контроля ВСУ на Лиманском направлении, особенно после того, как она была официально подтверждена на уровне командующего 3-м АК, бригадного генерала Андрея Билецкого. Но в основном, когда упоминают эту операцию, речь идет об обсуждении доступной в открытых источниках информации относительно продвижения украинских войск и перспектив развития операции. При этом упускается один очень важный момент.

Операция «Вивальди» может не только стать самой результативной операцией ВСУ на отдельно взятом направлении в 2026 году, но и самой высокотехнологичной.

Дело в том, что в ходе операции «Вивальди» была применена самая многочисленная группировка дронов и НРК. Часть опасных задач для военнослужащих выполняли именно роботизированные комплексы.

Например, 3-й АК впервые применил — не только за период полномасштабной войны в Украине, но и в истории войн и конфликтов в мире — группировку НРК для разминирования!

В районе Шандриголового НРК разминировали более 30 км дорог!

Роботизированные комплексы провели сверхсложную работу по разминированию участка в течение двух ночей, в то время как на аналогичный объём работ двум ротам сапёров понадобилось бы около двух недель, при этом существовал бы сопутствующий риск для их жизней.

Главный результат применения этой технологии — абсолютное отсутствие потерь среди сапёров.

Некоторое время назад я обращал внимание на то, что 3-й АК является наиболее роботизированным оперативно-тактическим воинским формированием в составе ВСУ, а применение НРК охватывает практически все аспекты деятельности корпуса.

Бригадный генерал Андрей Билецкий неоднократно отмечал, что для минимизации потерь в подразделениях 3-го АК при штурмовых действиях в первую очередь делают ставку на авангард из НРК. Воздушные дроны-бомберы и камикадзе, наземная огневая поддержка, осуществление логистики и снабжения, эвакуация, да и само минирование местности — всё это также выполняется с их помощью.

Третий армейский корпус благодаря дистанционному минированию смог за две ночи провести минирование участка протяженностью 400 метров на основных путях снабжения противника, что в значительной степени усложнило логистику РОВ на Лиманском направлении.

Там, где может быть применён дрон — воздушный или наземный, — применяется именно он.

Это позволяет значительно снизить потери при проведении операций различного типа. В ходе же «Вивальди» были использованы и вовсе революционные решения, которые, думаю, после завершения всех этапов операции станут поводом для изучения в военно-учебных заведениях международного уровня. И об одном из таких решений уже известно — о высокоэффективном разминировании местности посредством НРК.

Да, об этом много говорили и раньше, особенно после контрнаступления 2023 года. Но одно дело — говорить и сотрясать воздух, а совсем другое — сделать.

И Третий армейский корпус сделал.

Думаю, в ближайшем будущем эта практика будет применена и на остальных направлениях, где основной проблемой продвижения войск являются противопехотные минные заграждения.

Александр Коваленко, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com