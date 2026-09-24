Ученые раскрыли секрет пространственного мышления 24.09.2026, 19:27

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Ключевую роль в навигации по незнакомой местности играет гиппокамп.

Международная группа нейробиологов под руководством специалистов из Эдинбургского университета выяснила, что за планирование сложных маршрутов по карте и следование привычным путям в мозге отвечают разные механизмы. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, доказали, что ключевую роль в навигации по незнакомой местности играет гиппокамп — парный отдел мозга, отвечающий за консолидацию памяти и пространственное мышление.

В эксперименте грызунов учили находить спрятанную еду в специальном лабиринте. Одни животные использовали эгоцентрическую стратегию — запоминали конкретные направления поворотов и расстояния относительно собственного тела. Другие крысы применяли аллоцентрический подход — ориентировались по внешним объектам лаборатории, выстраивая в голове карту местности. С помощью внедренных в мозг миниатюрных микроскопов ученые в реальном времени наблюдали за активностью нейронов.

Оказалось, что при планировании маршрута по внешним ориентирам нейроны гиппокампа начинают активно «проигрывать» будущий путь еще до того, как животное сделает первый шаг. При использовании заученных эгоцентрических маршрутов такой активности не возникало. Чтобы окончательно подтвердить свою догадку, исследователи применили метод оптогенетики — с помощью световых импульсов они временно отключали гиппокамп у крыс прямо во время принятия решения. Эта манипуляция полностью лишала грызунов способности ориентироваться по пространственной карте, но совершенно не мешала им ходить привычными путями.

«Наши результаты убедительно показывают, что гиппокамп играет причинно-следственную роль в запоминании пространства при ориентировании по карте, но не по заученным движениям», — подчеркнул один из ведущих авторов исследования, профессор Ричард Моррис.

Проблема пространственной памяти уже много лет находится в центре внимания ведущих нейробиологов мира. При развитии тяжелых нейродегенеративных заболеваний, в частности при болезни Альцгеймера, одной из первых страдает именно способность человека ориентироваться в пространстве и прокладывать новые маршруты. Будущие эксперименты помогут специалистам лучше понять, почему люди с деменцией перестают узнавать ранее знакомые улицы и часто теряются даже в собственном районе.

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