ОАЭ объявили о прекращении воздушного сообщения с Ираном 24.09.2026, 19:22

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Вслед за Азербайджаном и Грузией.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о прекращении воздушного сообщения с Ираном с 24 сентября и до особого распоряжения. Об этом сообщает информагентство UAE Barq.

Решение принято в связи с введенным США запретом иранским авиакомпаниям осуществлять международные перелеты. После этого о прекращении воздушного сообщения с Ираном объявили несколько стран, включая Азербайджан и Грузию.

Еще до официального заявления властей ОАЭ иранские СМИ сообщали о том, что полеты в аэропорты Ирана прекратили многие авиакомпании Турции, ОАЭ, Европы и нескольких арабских стран.

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