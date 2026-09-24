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Стали известны дата и место боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

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  • 24.09.2026, 19:08
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Стали известны дата и место боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа
Фото: Getty Images

Бой станет самым значимым в британском боксе со времен поединка Леннокса Льюиса и Фрэнка Бруно.

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой 11 декабря на национальном стадионе в Кардиффе, сообщается на сайте журнала The Ring.

Место поединка долгое время не могли согласовать, из-за чего Фьюри обвинял Джошуа в отказе от боя. Как сообщала Би-би-си, Netflix и саудовский промоутер Sela хотели провести бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, но контракт Джошуа предусматривал бой в Великобритании.

Как отмечает The Ring, этот бой станет самым значимым в британском боксе со времен поединка Леннокса Льюиса и Фрэнка Бруно, который прошел в столице Уэльса в 1993 году и завершился в пользу Льюиса.

На счету экс-чемпиона WBC Фьюри 36 побед при двух поражениях (от Александра Усика) и одной ничье (с Деонтеем Уайлдером). У 36-летнего Джошуа, ранее владевшего поясами WBA, WBO и IBF, 30 побед при четырех поражениях (два от Усика и по одному от Энди Руиса и Даниэля Дюбуа).

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