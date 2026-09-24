В Италии приняли закон о возвращении к ядерной энергетике 3 24.09.2026, 18:29

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Работа последнего в стране ядерного реактора была остановлена в 1987 году.

Сенат Италии принял закон, позволяющий стране вернуться к развитию ядерной энергетики спустя почти 40 лет после отказа от ее использования. В поддержку инициативы выступил 81 сенатор, против — 51. Еще семь воздержались от голосования, сообщает Associated Press.

«Ядерная энергетика — это не возвращение в прошлое. В сочетании с возобновляемыми источниками энергии это беспроигрышная технология, способная дать выдающиеся результаты в обеспечении нашей энергетической безопасности», — сказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто Фратин.

Законопроект, ранее принятый нижней палатой парламента, создает правовую основу для развития новых ядерных технологий. В течение года правительство должно разработать правила лицензирования реакторов, требования безопасности, порядок обращения с радиоактивными отходами и критерии для выбора будущих площадок.

Данный закон не разрешает строительство каких-либо реакторов. Вместо этого он создает необходимую нормативно-правовую базу, прежде чем будущие проекты смогут быть предложены и одобрены, уточняет агентство.

Работа последнего в стране ядерного реактора была остановлена в 1987 году после референдума, последовавшего за аварией на Чернобыльской АЭС. В 2011 году власти попытались вернуть атомную энергетику, однако после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» эта инициатива не получила поддержки на референдуме.

В конце марта Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писал, что правительство Италии на фоне повышения мировых цен на энергоносители, в частности на газ, начало изучать возможность возобновления производства атомной энергии.

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