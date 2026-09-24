В Беларуси помилованы 15 человек 11 24.09.2026, 18:08

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Среди них – 13 политзаключенных.

Узурпатор Александр Лукашенко подписал указ о «помиловании» 15 осужденных. Среди них 13 человек, как отмечается в официальном сообщении, «были осуждены за преступления экстремистской направленности», то есть речь идет о политзаключенных.

Большинство помилованных — женщины: их 10 человек.

Фамилии помилованных не называются.

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