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В Беларуси помилованы 15 человек

11
  • 24.09.2026, 18:08
  • 14,568
В Беларуси помилованы 15 человек
Иллюстрационное фото

Среди них – 13 политзаключенных.

Узурпатор Александр Лукашенко подписал указ о «помиловании» 15 осужденных. Среди них 13 человек, как отмечается в официальном сообщении, «были осуждены за преступления экстремистской направленности», то есть речь идет о политзаключенных.

Большинство помилованных — женщины: их 10 человек.

Фамилии помилованных не называются.

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