В Беларуси помилованы 15 человек

Узурпатор Александр Лукашенко подписал указ о «помиловании» 15 осужденных. Среди них 13 человек, как отмечается в официальном сообщении, «были осуждены за преступления экстремистской направленности», то есть речь идет о политзаключенных.
Большинство помилованных — женщины: их 10 человек.
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