Белорусы в прошлом году получили из-за границы более миллиарда долларов 9 24.09.2026, 18:39

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Иллюстрационное фото

Это рекорд.

По данным Национального банка, в 2025 году резиденты Беларуси получили из-за границы 1,052 миллиарда долларов в виде трудовых доходов и личных переводов. Это самый высокий показатель за всю историю страны, пишет Thinktanks.pro.

Экономисты Елена Масленкова и Кристина Матиевская в статье для журнала «Банковский вестник» проанализировали динамику этих поступлений за современный период. Они отметили устойчивый долгосрочный рост объемов денег, которые белорусы получают из-за границы, начиная с 2008 года.

За 2005—2025 годы поступления от оплаты труда из-за границы увеличились в 11,8 раза. Особенно заметный рост произошел в 2020—2025 годах: за это время объем увеличился с 311 миллионов до 1,052 миллиарда долларов. Прирост за эти пять лет в абсолютном выражении оказался больше, чем суммарное увеличение за предыдущие 15 лет.

Исследовательницы считают, что такая динамика косвенно свидетельствует об усилении трудовой миграции и росте значения иностранных денежных поступлений для белорусской экономики.

Доля чистых трудовых доходов, полученных из-за границы, по отношению к ВВП выросла с 0,3% в 2005 году до 1,12% в 2025-м. Таким образом, эти доходы уже достигли объема, который можно количественно учитывать при оценке макроэкономических процессов в секторе домашних хозяйств.

Одновременно росли и трудовые доходы, которые иностранные работники выводили из Беларуси, однако их объём оставался значительно меньше поступлений в страну. Сальдо чистой оплаты труда увеличилось с 89 миллионов долларов в 2005 году до 805 миллионов долларов в 2025-м.

За последние два десятилетия изменилась и структура денежных потоков. До 2015 года основную часть составляли личные трансферты — в том числе переводы людей, долгосрочно работавших за границей, и нерезидентов. С 2016 года основным видом поступлений стала чистая оплата труда сезонных и временных работников — резидентов Беларуси.

При этом объем денег, которые белорусы отправляют из страны за границу, увеличивается значительно медленнее. Их доля в общем объеме полученных средств сократилась примерно с 30—35% в середине 2000‑х годов до 15—20% в 2020-е.

Авторы исследования отмечают, что изменения в структуре личных переводов косвенно могут свидетельствовать о росте краткосрочной трудовой миграции и увеличении доли белорусов, официально трудоустраивающихся за границей.

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