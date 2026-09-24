Ханс Циммер напишет музыку для сериала «Гарри Поттер» 2 24.09.2026, 18:27

Фото: Getty Images

В новом проекте он сознательно отказался от музыкальных тем Джона Уильямса из оригинального фильма.

Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер создаст оригинальный саундтрек для нового сериала о Гарри Поттере — об этом он рассказал в интервью Collider. По словам Циммера, в новом проекте он сознательно отказался от музыкальных тем Джона Уильямса из оригинального фильма, поскольку они уже успели стать культовыми: американский композитор написал музыку к первым трем фильмам франшизы и задал общий музыкальный тон всей серии, а над последующими частями работали Патрик Дойл, Николас Хупер и Александр Деспла.

Над музыкой сериала по «Гарри Поттеру» Ханс Циммер будет работать вместе с коллегами по сериалу «Доисторическая планета» — Карой Талве и Анже Розманом. Премьера первого сезона состоится в конце декабря.

Циммер — один из самых востребованных и узнаваемых композиторов в современной киноиндустрии: за более чем четыре десятилетия карьеры он написал музыку к фильмам «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене и десяткам других культовых фильмов, а также получил два «Оскара» за композиции для фильмов «Дюна» и «Король Лев». Среди его творческих ориентиров сам композитор не раз называл Эннио Морриконе.

Сериал «Гарри Поттер» от HBO, в котором Циммер выступает композитором,— новая экранизация всех семи книг Джоан Роулинг, где каждый сезон посвящен одному тому. В актерский состав вошли Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Джон Литгоу — Дамблдора, Джанет Мактир — профессора Макгонагалл, Паапа Эссьеду — Снейпа и Ник Фрост — Хагрида. Премьера первого сезона состоится в конце декабря на стриминговых сервисах.

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