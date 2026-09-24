В Польше остановили автобус из Беларуси и нашли десятки нарушений

В Польше остановили автобус из Беларуси и нашли десятки нарушений7
- 24.09.2026, 17:52
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Двое водителей получили сразу 34 штрафа.
Обычная проверка белорусского автобуса на польской скоростной трассе S7 (Гдыня-Хилоня — Рабка-Здруй) закончилась для двух водителей 34 штрафами. Общая сумма взысканий составила 6900 злотых, что соответствует примерно 5445 белорусским рублям, пишет портал Lublin112.
Автобус с белорусскими номерами сотрудники Центра автоматического контроля за дорожным движением Польши остановили возле населенного пункта Гебултув. Перед этим инспекторы проверили регистрационный номер машины в базе и выявили несколько десятков ранее зафиксированных случаев превышения скорости.
За рулем автобуса по очереди находились двое граждан Беларуси. После изучения материалов с камер контроля инспекторы определили, кто из них совершил каждое нарушение.
В результате на первого водителя пришлось 15 случаев превышения скорости. Общая сумма его штрафов составила 3000 злотых, или около 2367 белорусских рублей. Второй водитель допустил 19 нарушений и получил штрафов на 3900 злотых, что составляет около 3077 белорусских рублей.
Таким образом, на двоих водителей пришлось 34 штрафа на общую сумму 6900 злотых. Помимо денежных взысканий, в общей сложности им начислили 104 штрафных балла. В Польше за нарушения правил дорожного движения водителям начисляются баллы, и при достижении определенного лимита можно лишиться права управления.
Все зафиксированные нарушения были связаны с превышением скоростных ограничений, действующих для автобусов на скоростных дорогах и автомагистралях. При выполнении необходимых технических условий максимальная разрешенная скорость для автобусов на таких дорогах в Польше может составлять 100 км/ч.
Десятки нарушений выявили благодаря проверке регистрационного номера автобуса в базе CANARD. После этого инспекторы остановили транспортное средство на S7 и проанализировали материалы по каждому эпизоду. Это позволило установить, кто из двух водителей находился за рулем в момент каждого превышения.