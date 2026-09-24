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Пенсионерка стала самой пожилой в мире стримершей по игре Fortnite

  • 24.09.2026, 18:57
Пенсионерка стала самой пожилой в мире стримершей по игре Fortnite
Фото: Guinness World Records

Кэт Боуи в возрасте 78 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Жительница шотландского Абердина Кэт Боуи в возрасте 78 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина, стримящая игру Fortnite на платформе Twitch, пишет STV News.

В интернете она известна под ником grumpygran1948. Играть в Fortnite женщина начала еще в 2017 году после того, как увидела игру у своего 17-летнего внука.

Сначала Кэт играла на его приставке, а позже купила собственную и решила попробовать себя в стриминге. Внук сомневался, что кто-то будет смотреть трансляции бабушки, но это только сильнее ее мотивировало. Сейчас у Боуи более 24 тысяч подписчиков.

«Он говорил, что никто не будет смотреть. Теперь у меня больше 24 тысяч подписчиков, и он об этом уже не вспоминает», — пошутила Кэт.

По словам пенсионерки, она играет в Fortnite почти каждый день и ценит не только сам процесс, но и общение со зрителями. Женщина также добавила, что в детстве получала Книгу рекордов Гиннесса на Рождество и никогда не думала, что однажды сама окажется на ее страницах.

«Никогда не позволяйте никому говорить, что вы слишком стары. Начать играть никогда не поздно», — сказала она.

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