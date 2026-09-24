Глава СВР России обвинил Европу во «вмешательстве» в выборы в Госдуму 12 24.09.2026, 19:57

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Иллюстрационное фото

Сергей Нарышкин сделал абсурдное заявление.

Евросоюз якобы вмешивался в прошедшие выборы в Госдуму, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире «Первого канала». «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в комиссии Европейского союза уже заранее подготовили, так сказать, бумажку для того, чтобы объявить, что выборы были плохие», — сказал глава СВР.

Выборы в Госдуму проходили 18–20 сентября. Согласно предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» получила 57,97% голосов по партийным спискам и победила в 208 из 225 одномандатных округов. Всего партия может получить рекордные 355 из 450 мест в Госдуме против 310 в предыдущем созыве. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 13,65%, ЛДПР с 8,96%, «Новые люди» с 7,9% и «Справедливая Россия» с 5,13%. Окончательные итоги выборов должны быть подведены 25 сентября.

По предварительным данным ЦИК, явка составила 56,66% — максимум за последние 15 лет. При этом эксперты, анализировавшие официальные результаты методами статистического анализа, утверждают, что реальная явка могла быть значительно ниже. Сооснователь Data Insight Борис Овчинников оценил ее менее чем в 40%, а аналитик Петр Жижин получил сопоставимые результаты.

На зарубежных участках результат ЕР оказался значительно ниже, следует из экзитпола групп «Весна» и «Прогресс», собравших более 8 тыс. анкет в 17 странах. В Белграде о голосовании за партию заявили 0,4% опрошенных, в Нидерландах — 0,7%, в Варшаве — 1,5%, в Германии — 2,2%, во Франции — 4,3%; первое место во всех странах с опубликованными результатами заняли «Новые люди». По данным ЦИК, «Единая Россия» проиграла «Новым людям» и КПРФ как минимум в 40 странах, причем в 39 из них на первом месте оказались «Новые люди» — в том числе в популярных у релокантов Армении, Казахстане, Черногории, Португалии, Испании, Сербии и Таиланде, а также в Венгрии, Бельгии, Люксембурге, Исландии, Дании, Японии и Китае.

Евросоюз заявил, что выборы в России прошли в условиях «углубляющейся эрозии демократии» и отсутствия равных условий для кандидатов. В ЕС отдельно указали на недопуск федерального списка «Яблока» и отсутствие наблюдателей ОБСЕ. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что за три дня голосования было зафиксировано лишь два случая вброса бюллетеней — в аннексированном Крыму и Марий Эл.

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