Путин и Лукашенко остались: Саакашвили рассказал историю о безумном диктаторе
- Михаил Саакашвили
- 25.09.2026, 0:03
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Этот случай произошел на саммите СНГ.
До 2009 года Туркменистаном правил известный диктатор Сапармурат Ниязов, Туркменбаши. Так вот, при его правлении в Ашхабаде состоялся саммит СНГ. После саммита, на банкете, Туркменбаши вдруг говорит: «Господа президенты, я хочу представить вам мое правительство». Открылись двери банкетного зала, и оттуда на четвереньках вошли – точнее приползли – одетые в костюмы премьер-министр и другие министры.
Они по одному подползали к Туркменбаши, а он клал каждому в рот по конфете. Затем он сказал министру иностранных дел: «Ну же, мой верный пес, гавкни», – и тот тоже сыграл сценку, встав на задние лапы, и залаял.
Все это в подробностях мне рассказал тогдашний президент Армении Роберт Кочарян, который потребовал прекратить это унижение. Затем он встал и вышел из зала, хотя Путин, Лукашенко и другие остались.
Через несколько месяцев после этой истории Туркменбаши арестовал почти весь кабинет министров и поместил его в специальную тюрьму в центре города, где потолок был настолько низким, что заключенные не могли выпрямиться во весь рост. Не арестовал только одного министра – здравоохранения, который был личным стоматологом Сапармурата и которому постоянно приходилось лечить его зубы.
А потом, еще спустя некоторое время, этому стоматологу по фамилии Бердымухамедов, видимо, случилось ввести хозяину чрезмерную дозу обезболивающего, и Туркменбаши внезапно скончался, а стоматолог стал президентом.
Михаил Саакашвили, Facebook