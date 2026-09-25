США меняют правила игры в космосе 25.09.2026, 6:36

Иллюстрационное фото

Пентагон развивает как оборонительные, так и наступательные возможности.

США открыто наращивают военные возможности в космосе, который все быстрее превращается в еще один театр противостояния крупных держав. Вашингтон уже сообщил о размещении оружия на орбите, способного защищать американские силы от атак противника. Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Еще недавно государства старались не размещать в космосе системы, предназначенные для поражения других спутников. Однако ситуация меняется. Россия и Китай развивают средства воздействия на орбитальные аппараты, а Пентагон все сильнее зависит от спутников для связи, разведки, навигации и управления войсками.

Одной из главных угроз называют противоспутниковое оружие. Китай еще в 2007 году провел испытание ракеты, уничтожившей спутник на орбите. Россия и Китай также отрабатывают сближение своих спутников с американскими аппаратами, что потенциально позволяет выводить их из строя.

Отдельную тревогу вызывают системы частично-орбитальной бомбардировки. Они способны выводить боевой блок в космос и атаковать цели с неожиданного направления, сокращая время на обнаружение угрозы. Также обсуждается возможность размещения на орбите ядерного оружия.

«Китай и Россия активно испытывают наступательные возможности в космосе», — говорится в публикации Foreign Policy.

При этом космическая война ударит не только по военным. Спутники обеспечивают работу GPS, транспорта, связи и множества коммерческих сервисов. Массовое уничтожение аппаратов может создать облака обломков и сделать целые орбитальные зоны непригодными на годы.

В США предлагают одновременно развивать защиту спутников и наступательные возможности. Вместо небольшого числа крупных аппаратов Пентагон делает ставку на многочисленные малые спутники, которые сложнее уничтожить одним ударом.

Вашингтон уже не может рассчитывать на добровольное самоограничение соперников. «Иногда лучшая оборона — хорошее наступление», — отмечается в статье.

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