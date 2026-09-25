После выборов Кремль полез в карманы россиян 25.09.2026, 7:04

Минфин РФ готовит повышение налогов сразу по нескольким направлениям.

После «выборов» в России, как и ожидалось, готовят большое повышение налогов, чтобы Кремль мог продолжать войну против Украины.

Сезон повышения налогов в РФ объявляется открытым! Об этом в своем блоге пишет независимый российский экономист Вячеслав Ширяев, передает Dialog.UA.

Новый утильсбор, добавление в энерготарифы сборов на обеспечение защиты электростанций от дронов, включение в стоимость авиабилетов сборов на достройку отечественных самолетов, а теперь еще и рост налоговой нагрузки на самозанятых, производителей цветных металлов, покупки в зарубежных интернет-магазинах и процентные доходы граждан - вот лишь несколько первых идей власти по латанию бюджетных дыр.

Зетники негодуют:

«Минтранс, Минпромторг и «Ростех» обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Какой-то воздушный «автоваз» получается с извращенным «утильсбором»»;

«Когда начнутся удары по ТЭС, подстанциям, все это вновь переложат на плечи граждан. Насколько вижу, никто из властей заблаговременно не озаботился по их защите»;

«Выборы прошли. Теперь можно»;

«Сейчас начнется вообще адское веселье! Чиновник ЦБ со звонким именем Богдан Шабля призвал банки усилить контроль за наличными деньгами компаний и частных лиц и пообещал изменения в 115 ФЗ. Надо полагать, в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется прям веселье».

Некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть 2-3 раза относительно нынешней, заявил на Московском финансовом форуме (МФФ) замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

«У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке 4-6 %? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13 %. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью», - сказал Епишин.

Минфин предлагает увеличить НДФЛ на пассивные доходы граждан, включая проценты по банковским вкладам, дивиденды, операции с ценными бумагами, а также средства от продажи имущества. Сейчас они облагаются налогом по ставкам 13-15 %, а будут 13-22 %. Увеличение налога затронет около 4 млн россиян, от него будут освобождены участники «СВО», поясняет Минфин.

Для крупного бизнеса вводится «налог на сверхдоходы», следует из релиза ведомства. Его заплатят производители цветмета и удобрений (по ставке 30 %) и золотодобывающие компании (по ставке 20 %). «В 2025 году наблюдался резкий рост мировых цен, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход», — объясняет Минфин. Ставка налога будет применяться к разнице, на которую доходы превысили уровень базового 2024 года.

Кроме того, Минфин запланировал введение НДС в максимальном размере 22 % на покупки в иностранных интернет-магазинах. Изначально предполагалось поэтапное введение налога: 7 % в 2027 году, 14 % в 2028-м и выход на полную ставку в 2029-м. Теперь же Минфин предлагает не ждать три года и отказаться от переходного периода. Помимо этого, запланирован новый таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро.

В бюджете на 2027-й год ожидается самая большая «плановая» дыра за последнее время. Потом она снова разрастется еще больше в течение года. Счетная палата уже признала, что в этом году доходы не превысят 38 трлн рублей вместо запланированных 40 трлн. При этом расходы вплотную подойдут к 50-триллионам (на следующий год заложат еще больше). Для «рисования» доходов на 2027 год всех вышеперечисленных экстраординарных идей явно недостаточно. Нужно повышать сборы НДС и налога на прибыль. Но как?

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