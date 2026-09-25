Ученые: Всего два часа на природе в неделю могут улучшить здоровье 25.09.2026, 4:59

Природа действительно помогает справляться со стрессом.

Прогулки на природе могут заметно улучшать физическое и психологическое состояние человека. К такому выводу пришли авторы сотен исследований, изучавших влияние зеленых пространств на организм, настроение и работу мозга, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Одно из первых известных исследований провел в 1984 году доктор Роджер Ульрих. Он сравнил восстановление пациентов после операции и обнаружил, что люди, из окон которых был виден зеленый пейзаж, принимали меньше обезболивающих, быстрее выписывались и лучше взаимодействовали с медперсоналом.

Последующие работы показали сразу несколько эффектов. Время на природе связано со снижением давления и частоты сердцебиения, уменьшением тревожности и стресса, а также улучшением внимания, скорости выполнения задач и творческих способностей.

В одном из исследований 20 тысяч человек отмечали свое настроение через приложение. Участники чувствовали себя заметно счастливее, когда находились на природе, причем результат сохранялся независимо от погоды, времени суток и компании.

«Природная среда дает человеку возможность восстановиться, повысить стрессоустойчивость и вернуть силы», — отмечают исследователи.

Ученые также советуют не просто находиться на улице, а обращать внимание на окружающую среду — звуки, запахи, растения, воду и детали ландшафта. Даже короткое наблюдение за природой через окно или домашнее растение способно дать некоторый психологический эффект.

Исследования показывают, что оптимальным ориентиром может быть не менее 120 минут на природе в неделю. Это время необязательно проводить за один раз — его можно распределить на несколько прогулок.

«Главное — выйти наружу и действительно замечать то, что находится вокруг», — пишут авторы.

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