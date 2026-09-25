ВСУ используют легкомоторные истребители в стиле Второй мировой против «Шахедов» 25.09.2026, 1:46

Иллюстрационное фото

Речь идет о самолетах со встроенными в конструкцию пулеметами.

Украина использует легкомоторные самолеты для перехвата российских ударных дронов, и НАТО стоит перенять этот опыт. Об этом в авторской публикации для британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), пишет военный аналитик Джастин Бронк.

Эксперт, в частности, объясняет, что использование современных многоцелевых самолетов типа F-35, F-16, F/A-18 или Eurofighter для борьбы с дронами неэффективно из-за высокой стоимости каждого боевого вылета. Учитывая это, он рассказывает об интересном украинском опыте.

Как пишет Бронк, в Украине волонтерская группа уже использует швейцарский учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-9 для перехвата дронов типа «Шахед». Машина оснащена подвесными блоками с пулеметами калибра 7,62 мм. По словам представителей этой команды, для надежного перехвата реактивных дронов требуется скорость не менее 300 узлов.

«Тем не менее группа уже успешно перехватила несколько реактивных «Герань-3/4» днём и ночью, используя эту технику», – говорится в публикации.

Именно такой опыт, по мнению автора, демонстрирует возможность использования самолетов, значительно дешевле фронтовых истребителей, для борьбы с массовыми атаками беспилотников. В то же время для выполнения задачи требуются специально подготовленные экипажи и соответствующее оборудование для обнаружения и сопровождения целей.

Украинский военный эксперт Иван Киричевский отмечает, что в пользу такого варианта говорят не только хорошие тактико-технические характеристики самолетов PC-9, но и их широкая доступность на рынке. Это снимает такой наболевший фактор, как политическая воля при поставках военной техники.

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