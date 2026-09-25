Дакота Джонсон и Колин Фаррелл снялись в клипе Тейлор Свифт 25.09.2026, 2:34

ФОТО: GETTY IMAGES

Сам ролик намекает на любовную историю.

Тейлор Свифт представила первый тизер клипа на новую песню «Patient Zero». В видео появились Дакота Джонсон и Колин Фаррелл, а сам ролик наполнен мрачными сценами и намеками на возможную любовную историю, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

13-секундный фрагмент показали в эфире CBS Mornings. В одной из сцен Свифт и Джонсон одновременно моют руки в темной ванной. Затем они появляются у могилы, причем певица кладет руку на плечо актрисы. Позже Фаррелл выходит из спортивной машины, после чего трое героев встречаются за выпивкой.

Фанаты уже пытаются разгадать скрытые смыслы видео. Появление Джонсон не стало полной неожиданностью: еще во время церемонии Emmy Свифт намекнула на ее участие игрой слов с названиями штатов Северная и Южная Дакота.

«Это момент, которого мы все так ждали», — сказала ведущая CBS Гейл Кинг.

Певица также недавно вышла замуж за игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. На прошлой неделе она демонстративно показала обручальное кольцо после его первого тачдауна в сезоне.

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