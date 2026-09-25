Россияне должны видеть цену каждого обстрела Аббас Галлямов

25.09.2026, 5:48

Аббас Галлямов

Война должна сквозить в каждой прорванной трубе.

Одновременно идут два параллельных потока новостей. Первый касается планов Москвы увеличить число ракетных ударов по Украине и дроновых атак против Европы; второй рассказывает о нарастающем числе бытовых проблем, с которыми сталкиваются россияне. Новостей второго типа не меньше, чем военных, только группируются они в других местах – в региональных СМИ и местных чатах.

Многие ли оппозиционеры слышали о том, что в Екатеринбурге власти поменяли нормативные требования к водопроводной воде, потому что из-за изношенного трубопровода она в ближайшие годы там будет жёлтой – менять трубы никто не собирается; или о том, что в Архангельске сегодня без тепла остались жители ста многоквартирных домов – из-за прорыва теплопровода.

Многим кажется, что нет необходимости увязывать два этих информационных потока. Дескать, любому понятно, что деньги, которые уходят на войну, берутся не из воздуха, их изымают из гражданских секторов.

Подобный подход ошибочен. Да, если этого любого специально спросить, то он скажет, что ему всё понятно, но если не спрашивать, то сам он две эти вещи в своей голове увязывать не будет. Надо делать эту работу за него. Как политтехнолог говорю вам, что величайшей ошибкой в коммуникациях с населением является мнение, что очевидное не надо проговаривать. Ещё как надо!

В идеале буквально каждое второе оппозиционное высказывание, обращённое к российской аудитории, должно содержать мысль о том, что в ходе сегодняшнего ночного обстрела в направлении Украины улетело и сгорело там столько-то непостроенных детских садов, столько-то незамененных лифтов и километров труб.

Тогда радость от «успехов российского оружия» сменится страданием жены игромана, которая с тоской наблюдает, как её непутёвый муж спускает в автоматы очередную зарплату, и думает, чем ей теперь кормить детей.

Война должна перестать восприниматься как отдельная статья новостей. Она должна сквозить в каждой новости о прорванной трубе, упавшем лифте, закрытой больнице и отменённом автобусе.

Аббас Галлямов, Telegram

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