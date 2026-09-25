Массированная атака дронов на РФ: горят Сочи, Ульяновск, Воронеж и Пермь

Массированная атака дронов на РФ: горят Сочи, Ульяновск, Воронеж и Пермь6
- 25.09.2026, 8:06
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Под прицелом оказались завод «Алмаз-Антея» и НПЗ.
Ночью 25 сентября беспилотники атаковали сразу несколько регионов России - взрывы раздавались в районе Сочи, Воронежа, Ульяновска и Перми. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы и предприятие, входящее в концерн «Алмаз-Антей».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.
Краснодарский край и возможная атака на НПЗ в Ростовской области
В районе Сочи, Краснодарский край, раздались взрывы. Также, по оценке OSINT-сообщества, есть большая вероятность, что Силы обороны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области - последний раз по этому заводу избивали еще 31 мая.
Воронеж
Местные жители сообщают о работе противовоздушной обороны и взрывах в городе – на видео очевидцев видно, как идет работа ПВО.
Ульяновск
По словам местных, под атакой оказался завод «Искра». АО «НПП «Завод Искра» производит электронные компоненты для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи и входит в концерн «Алмаз-Антей».
Пермь
Местные также сообщают об атаке на Пермский НПЗ (ПНОС).
Напомним, в ту же ночь в оккупированном Луганске вспыхнул гипермаркет «Стройцентр», который, по данным OSINT-сообщества, использовался в качестве логистического хаба российских войск.