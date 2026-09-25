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Массированная атака дронов на РФ: горят Сочи, Ульяновск, Воронеж и Пермь

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  • 25.09.2026, 8:06
  • 11,718
Массированная атака дронов на РФ: горят Сочи, Ульяновск, Воронеж и Пермь

Под прицелом оказались завод «Алмаз-Антея» и НПЗ.

Ночью 25 сентября беспилотники атаковали сразу несколько регионов России - взрывы раздавались в районе Сочи, Воронежа, Ульяновска и Перми. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы и предприятие, входящее в концерн «Алмаз-Антей».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

Фото: пожары зафиксировали на всех потрясенных объектах (Getty Images)

Краснодарский край и возможная атака на НПЗ в Ростовской области

В районе Сочи, Краснодарский край, раздались взрывы. Также, по оценке OSINT-сообщества, есть большая вероятность, что Силы обороны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области - последний раз по этому заводу избивали еще 31 мая.

Воронеж

Местные жители сообщают о работе противовоздушной обороны и взрывах в городе – на видео очевидцев видно, как идет работа ПВО.

Ульяновск

По словам местных, под атакой оказался завод «Искра». АО «НПП «Завод Искра» производит электронные компоненты для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи и входит в концерн «Алмаз-Антей».

Пермь

Местные также сообщают об атаке на Пермский НПЗ (ПНОС).

Напомним, в ту же ночь в оккупированном Луганске вспыхнул гипермаркет «Стройцентр», который, по данным OSINT-сообщества, использовался в качестве логистического хаба российских войск.

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