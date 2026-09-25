Z-военкор Котенок высмеял «котлы» Путина

Z-военкор Котенок высмеял «котлы» Путина9
- 25.09.2026, 11:04
- 16,304
Как-то они «сдуваются».
Известный Z-военкор Юрий Котенок написал разгромный пост о лжи высшего военно-политического командования РФ о ситуации на фронте.
Он признал, что ни одного из «котлов» для ВСУ, которые публично объявлял диктатор Владимир Путин, на самом деле не существовало. Нашумевший пост он опубликовал на своем канале в Telegram 22 сентября, передает Dialog.UA.
Он посмеялся над рассказами Путина, генералов и кремлевской пропаганды о «котлах». «Наши информационщики превращаются в поваров. На 5-й год ведения СВО в подаче информации стало весьма популярно создание на фронте «котлов», в которые попадают части и соединения противника, а наши их окружают», — написал Котенок.
Он отметил, что РФ на словах «брала в клещи» 11 формирований ВСУ под Волчанском, крупные группировки в районе Орехово и Доброполья. Это те, которые «на слуху» на середину сентября 2026 года. И ни одного из этих «котлов» на самом деле не существует.
«Тут главное — не переедать, а похоже, у многих аппетиты разыгрались не на шутку… Реального окружения с физическим замыканием кольца нет по ряду причин. Противник еще силен и способен на контратаки. Его действия под Лиманом тому подтверждение… Котлы как-то сдуваются, бывает, лопаются как пузыри», — написал Z-блогер.
Он добавил, что никакой легкой победы в этой войне у России не будет, а впереди ждут «утраты и лишения».