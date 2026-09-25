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Рыженков в ООН обсудил безвиз с КНДР и открытие посольства Беларуси в Северной Корее

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  • 25.09.2026, 8:49
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Рыженков в ООН обсудил безвиз с КНДР и открытие посольства Беларуси в Северной Корее
Максим Рыженков и Ким Сон Гён. Сентябрь 2026 года, Нью-Йорк, США
Фото: МИД Беларуси

Лукашенковский министр встретился с северокорейским коллегой.

Вопросы открытия посольства Беларуси в Северной Корее обсудил глава МИД Максим Рыженков во время встречи с замминистра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Сон Гёном на полях Генассамблеи ООН.

Стороны отметили «качественно новый уровень, на который вышли отношения между Беларусью и КНДР за последний год», пишет пресс-служба МИД Беларуси.

«Подчеркнули, что их прочную основу составляют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран. <…> Уделили особое внимание вопросам открытия посольства Беларуси в Пхеньяне и дальнейшей работы совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», — отметили в ведомстве.

Также Рыженков и Ким Сон Гён договорились «активизировать усилия по завершению работы над соглашением о безвизовых поездках для граждан двух стран».

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