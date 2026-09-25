Не только налоги: россиянам после выборов готовят еще один «сюрприз»2
- 25.09.2026, 9:18
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Новшества коснутся тарифов и семейной ипотеки.
Согласно новому прогнозу Минэкономразвития РФ, совокупный платеж за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года увеличится на 11% вместо ранее ожидавшихся 8,7%. В 2028 и 2029 годах рост составит 8,6% и 7,6%, соответственно.
При этом уже с 1 октября 2026 года тарифы на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 9,9%, узнал Dialog.UA.
Отдельно существенно увеличатся тарифы на электроэнергию. В 2027 году их планируют повысить на 14,4%, что станет максимальной индексацией с 2009 года. В 2028 году рост составит 12,1%, а в 2029-м - еще 10,1%.
Совокупно за три года электроэнергия для населения подорожает на 41,1%. Власти также планируют повысить стоимость других коммунальных услуг. За 2027-2029 годы газ должен подорожать суммарно на 26,8%, отопление - на 27,2%, водоснабжение - на 25,4%, а водоотведение - на 24%. Одной из причин роста тарифов на электроэнергию стало предложение энергетических компаний учитывать в ценах расходы на защиту объектов от беспилотников.
Совет производителей энергии, объединяющий компании, обеспечивающие около 90% установленной мощности РФ, ранее призвал включить такие затраты в тарифы.
Одновременно с 1 октября изменятся условия «Семейной ипотеки». Ставка будет зависеть от количества детей: 10% для семей с одним ребенком, 8% с двумя, 6% с тремя, 4% с четырьмя и 2% с пятью и более детьми.
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки будут выше на два процентных пункта. Для многодетных семей также увеличат максимальную сумму кредита, а для строительства частного дома и покупки земли ставка сохранится на уровне 6%.