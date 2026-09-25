«Директор здесь может делать что хочет» 21 25.09.2026, 8:31

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Минчанин рассказал, что в кофейне ему предложили «плюнуть» в напиток.

Беларус рассказал в Threads о конфликте в кофейне Varka на проспекте Дзержинского, 106, в Минске. По его словам, собственница заведения попросила его уйти, потому что он ничего не заказал, а когда он попытался сделать заказ, якобы предложила «плюнуть» в напиток. В кофейне прокомментировали ситуацию, сообщает «Зеркало».

«Вам тоже в «Варке» предлагали ПЛЮНУТЬ в напиток? Недавно я ждал подругу в кофейне. Собственница потребовала, чтобы я ушел, потому что ничего не заказал. Когда я попытался сделать заказ, мне отказали и заявили, что директор здесь «может делать что хочет». На просьбу приготовить айс-латте собственница предложила плюнуть в него. Затем она позвала охрану. Я вызвал милицию и написал заявление, а обращение на официальной странице «Варки» осталось без ответа», — написал пользователь nazarmaeroksii.

Позже представители Varka ответили ему в комментариях. Они заявили, что получили объяснения собственника и сотрудников кофейни, а также изучили записи с камер.

«Мы уже получили комментарии собственника и сотрудников кофейни, изучили материалы с камер видеонаблюдения и обстоятельства обращения к охране и милиции. В частности, охрана была вызвана собственником кофейни в связи с возникшей ситуацией», — написали в официальном аккаунте сети.

Там также прокомментировали сообщения о возможных нелегальных сотрудниках:

«Отдельно отметим: информация о неофициальном трудоустройстве и отсутствии необходимых документов не подтверждается. По результатам проверок и аудита нарушений в кофейне не выявлено: сотрудники оформлены официально и имеют необходимые документы. Остальные обстоятельства также будут проверены. Дальнейшее урегулирование продолжим непосредственно с участниками ситуации, без вынесения деталей личной коммуникации в публичное поле», — заявили в Varka.

Позже автор публикации показал личное сообщение от владелицы кофейни. Она извинилась за грубость и тон общения, признав, что «не следовало разговаривать таким образом», и предложила «оставить произошедшее в прошлом и больше к этому конфликту не возвращаться».

«Владелец извинилась, я простил», — написал он.

«Директор здесь может делать что хочет». Минчанин рассказал, что в кофейне ему предложили «плюнуть» в напиток, — что ответили в заведении

Минчанин заявил о конфликте в кофейне Varka: владелица якобы грозила плюнуть в его кофе. Сеть провела проверку, а хозяйка заведения уже извинилась.

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