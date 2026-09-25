В Беларуси — всплеск заболеваемости ОРИ

В Беларуси — всплеск заболеваемости ОРИ9
- 25.09.2026, 9:38
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Названо оптимальное время для прививки.
Подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) наблюдается в Беларуси, сообщил Минздрав.
В ведомстве отметили, что рост заболеваемости ОРИ по сравнению с летним периодом — «закономерен из года в год: сказываются сезонность и начало учебного года».
В возрастной структуре заболевших преобладают дети. На их долю приходится 68,2% от всех зафиксированных случаев.
Циркулируют преимущественно негриппозные возбудители, среди которых доминируют:
риновирус — 47,3%;
бокавирус — 20%;
вирусы парагриппа — 14,5%.
Вакцинация против гриппа стартует в октябре. В сезоне 2026−2027 годов штаммовый состав прививок против гриппа обновлен полностью — по всем трем компонентам, в соответствии с рекомендациями ВОЗ:
A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09;
A/Darwin/1454/2025 (H3N2);
B/Tokyo/EIS13−175/2025 (линия B/Victoria).
Кому особенно важно привиться
В первую очередь вакцинация необходима пациентам из групп высокого риска. Для них будет доступна прививка «Гриппол Плюс» (Россия). Первая партия уже прошла обязательный лабораторный контроль качества и поступает в организации здравоохранения.
За свой счет можно привиться препаратами:
«Инфлювак Тетра» (Нидерланды);
«ВаксигрипТетра» (Франция);
Против COVID-19 — вакцина «Конвасэл» (Россия).
В Минздраве подчеркнули, что допускается совместное применение вакцин против гриппа и COVID-19 в один день.
«Оптимальное время для прививки — октябрь. Заранее сообщите о своем желании в поликлинику по месту проживания — так вы поможете организовать процесс без спешки и очередей», — сообщили в ведомстве.