Белорусы смогут запрашивать ВНЖ Литвы в Армении и Грузии 4 25.09.2026, 10:53

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Об этом сообщило МВД Литвы.

Белорусы смогут подавать заявления на получение временного вида на жительство в Литве в подразделениях внешних поставщиков услуг в Армении и Грузии. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

«Чтобы работодатели могли и дальше привлекать недостающую рабочую силу из Беларуси, гражданам этой страны предоставляется возможность подавать заявления на временный вид на жительство в Литовской Республике в подразделениях внешних поставщиков услуг в Армении и Грузии», — указали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что если бы такая возможность не была создана, то с 1 ноября белорусы больше не смогли бы приезжать в Литву под предлогом работы. С этой даты вступают в силу поправки к Закону о правовом положении иностранцев.

Изменения лишают возможности подать документы на ВНЖ по работе или учебе иностранцев, которые прибыли в Литву только с шенгенской визой или национальной визой другой страны.

С 1 ноября подать документы на литовский ВНЖ по работе или учебе смогут только те, кто имеет:

- действующий ВНЖ или литовскую национальную визу,

- действующий ВНЖ другой страны ЕС или страны Шенгенской зоны,

законные основания для безвизового пребывания.

В Беларуси нет поставщика внешних услуг, поэтому подать заявку на литовский ВНЖ на основании трудоустройства из нашей страны невозможно.

Сейчас белорусы обращаются за временным видом на жительство по работе, находясь в Литве, в Департаменте миграции.

Поскольку с 1 ноября иностранцы, включая граждан Беларуси, за некоторыми исключениями, не смогут подавать заявления на ВНЖ на территории Литовской Республики, возникла бы ситуация, когда беларусы не смогли бы подать документы ни за рубежом, ни в Литве. Поэтому нашим согражданам предоставили возможность подавать заявления в подразделениях внешних поставщиков услуг других стран, в частности — в Армении и Грузии, пишет LRT со ссылкой на комментарий МВД агентству BNS.

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