The Telegraph: Российский заговор по внедрению в Секретную службу США раскрыт 3 25.09.2026, 11:15

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Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

В США раскрыли предполагаемую схему, в рамках которой российские граждане могли тайно контролировать американскую компанию, работавшую с Секретной службой США, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный директор Oxygen Forensics Ли Райбер обвиняется в сокрытии российских связей компании перед заключением контракта с американскими властями.

По версии следствия, Райбер сообщил правительству США, что Россия не имела отношения к компании. Однако, как утверждают прокуроры, пять граждан России тайно управляли компанией и контролировали ее деятельность, а программное обеспечение разрабатывалось и сопровождалось в России.

55-летнего Райбера, гражданина США, арестовали в воскресенье в штате Айдахо. 52-летнего россиянина Олега Давыдова задержали в лондонском аэропорту Хитроу. США намерены добиваться его экстрадиции.

Обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

Oxygen Forensics, расположенная в Александрии, штат Вирджиния, занимается цифровой криминалистикой. Компания разрабатывает программы для извлечения, сохранения и анализа данных с электронных устройств.

Прокуратура утверждает, что программное обеспечение компании, разработанное Давыдовым в 2013 году, ранее продавалось Федеральной службе безопасности России, Следственному комитету и Министерству внутренних дел РФ.

Райбер присоединился к Oxygen Forensics в 2015 году, а в марте 2022-го, через месяц после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и введения новых санкций США, стал ее генеральным директором.

По версии американского Минюста, Райбер и его предполагаемые сообщники сознательно скрывали сотрудничество с российской стороной, пытаясь представить ее как полностью американскую.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года Райбер стал генеральным директором, президентом и председателем совета директоров компании. После этого имена российских владельцев удалили из официальных корпоративных документов.

В случае признания виновными Райберу и Давыдову может грозить до 20 лет лишения свободы каждому.

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