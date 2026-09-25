Горит НПЗ в Перми: подробности

Горит НПЗ в Перми: подробности5
- 25.09.2026, 11:22
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Бушует масштабный пожар.
Утром 25 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Перми (РФ). После удара на территории предприятия разразился масштабный пожар.
Об этом сообщает censor.net со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
По предварительным данным, в результате атаки на предприятии была повреждена установка АВТ-5.
Российские власти не комментировали атаку и не сообщали о последствиях.
Отмечается, что местные жители сообщают о масштабном пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода.