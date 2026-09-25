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Горит НПЗ в Перми: подробности

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  • 25.09.2026, 11:22
  • 4,522
Горит НПЗ в Перми: подробности

Бушует масштабный пожар.

Утром 25 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Перми (РФ). После удара на территории предприятия разразился масштабный пожар.

Об этом сообщает censor.net со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

По предварительным данным, в результате атаки на предприятии была повреждена установка АВТ-5.

Российские власти не комментировали атаку и не сообщали о последствиях.

Отмечается, что местные жители сообщают о масштабном пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода.

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