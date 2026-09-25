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Белорус Виталий Пинчук забросил первую шайбу за основу «Нэшвилла»

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  • 25.09.2026, 11:51
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Белорус Виталий Пинчук забросил первую шайбу за основу «Нэшвилла»
Виталий Пинчук

Хоккеист великолепно показал себя за неделю до начала НХЛ.

Белорусский хоккеист Виталий Пинчук великолепно показал себя за неделю до начала НХЛ. Он стал одним из лучших хоккеистов в матче, где его команда вела со счетом 5:1, а проиграла 5:6.

Виталий постепенно осваивается в Америке. Ранее он уже отличился шайбой за «Нэшвилл» на турнире Prospect Showcase 2026, однако там играла и близко не основа команды. В том же матче белорус подрался, потом пропустил пару матчей из-за повреждения, а этой ночью попал в заявку на спарринг с «Каролиной».

Пинчук вышел на площадку в третьем звене и во время первого же выхода на лед забросил шайбу. Отметим филигранную обработку.

После этого гола «Нэшвилл» поймал кураж и ушел в отрыв. По ходу матча коллектив Пинчука вел со счетом 5:1, причем сам Виталий успел отметиться еще и ассистом. Но «Каролина» смогла найти в себе силы и одержала сверхволевую победу — 6:5. При этом Пинчук стал единственным хоккеистом во встрече, который и забил, и отдал.

В параллельном матче еще один белорус, Егор Бориков, отметился ассистом за «Юту», но и его команда проиграла: «Вегас» оказался сильнее в овертайме со счетом 5:4.

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