Белорус Виталий Пинчук забросил первую шайбу за основу «Нэшвилла» 1 25.09.2026, 11:51

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Виталий Пинчук

Хоккеист великолепно показал себя за неделю до начала НХЛ.

Белорусский хоккеист Виталий Пинчук великолепно показал себя за неделю до начала НХЛ. Он стал одним из лучших хоккеистов в матче, где его команда вела со счетом 5:1, а проиграла 5:6.

Виталий постепенно осваивается в Америке. Ранее он уже отличился шайбой за «Нэшвилл» на турнире Prospect Showcase 2026, однако там играла и близко не основа команды. В том же матче белорус подрался, потом пропустил пару матчей из-за повреждения, а этой ночью попал в заявку на спарринг с «Каролиной».

Пинчук вышел на площадку в третьем звене и во время первого же выхода на лед забросил шайбу. Отметим филигранную обработку.

После этого гола «Нэшвилл» поймал кураж и ушел в отрыв. По ходу матча коллектив Пинчука вел со счетом 5:1, причем сам Виталий успел отметиться еще и ассистом. Но «Каролина» смогла найти в себе силы и одержала сверхволевую победу — 6:5. При этом Пинчук стал единственным хоккеистом во встрече, который и забил, и отдал.

В параллельном матче еще один белорус, Егор Бориков, отметился ассистом за «Юту», но и его команда проиграла: «Вегас» оказался сильнее в овертайме со счетом 5:4.

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