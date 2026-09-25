Папа Лев XIV отправляется с визитом во Францию впервые за 18 лет

Папа Лев XIV отправляется с визитом во Францию впервые за 18 лет1
- 25.09.2026, 11:56
В центре поездки — вопросы мира и единства Европы.
Папа Лев XIV 25 сентября начал четырехдневный визит во Францию. В центре поездки — вопросы мира и единства Европы, будущее католической церкви, миграция и влияние искусственного интеллекта, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).
В Париже понтифика встречает президент Франции Эммануэль Макрон. Затем Лев XIV выступит в штаб-квартире ЮНЕСКО, проведет вечернюю молитву в Нотр-Даме и встретится с молодежью на стадионе «Стад де Франс».
Безопасность визита обеспечат около 14 тысяч полицейских, жандармов и военных, а также 2500 пожарных. В центре Парижа временно закрыли более 20 станций метро и пригородных поездов.
В субботу Папа проведет мессу на площади Согласия. Ожидается более 500 тысяч человек. После этого он отправится в Лурд, где посетит святилище Богоматери Лурдской.
Особое внимание будет приковано к встрече понтифика с семью жертвами сексуального насилия со стороны представителей французского духовенства. В 2021 году независимое расследование пришло к выводу, что за 70 лет от церковников и светских сотрудников католических организаций во Франции пострадали около 330 тысяч несовершеннолетних.