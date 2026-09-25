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Лукашенко призвал «мужиков» торопиться

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  • 25.09.2026, 11:56
  • 13,620
Лукашенко призвал «мужиков» торопиться

У диктатора напряженный период.

Диктатор Александр Лукашенко поручил усилить заготовку леса 25 сентября во время посещения ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» в Логойском районе Минской области.

«Мужики, надо торопиться. Надо торопиться, надо делать быстрее. Ни в коем случае не расслабляться. Такого периода сложного, напряженного, но выгодного для нас в истории Беларуси больше не будет», — заявил Лукашенко.

Он поручил «приложить максимум усилий, чтобы быстрее всех остальных занять свободные рынки», передает пресс-служба диктатора.

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