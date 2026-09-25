Иран предложил США через неделю открыть Ормузский пролив 10 25.09.2026, 11:59

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И возобновить мирные переговоры.

США и Иран могут вернуться к тому, на чем остановились в июне, подписав меморандум о взаимопонимании, предусматривавший открытие Ормузского пролива и проведение переговоров о постоянном мирном соглашении. Тегеран предложил Вашингтону возобновить судоходство через пролив через неделю и снова начать переговоры об окончательном урегулировании конфликта. Об это министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал группе журналистов и экспертов в кулуарах сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Financial Times.

«Через посредников мы представили США план, согласно которому при выполнении определенных условий… пролив будет открыт через семь дней», – сказал Арагчи. После этого цена фьючерса на нефть Brent на торгах в пятницу опустилась ниже $106 за баррель; накануне она превышала $108.

По словам иранцев, их предложение основано на июньском меморандуме о взаимопонимании. Делегации США и Ирана обсудили ситуацию в Нью-Йорке через катарских посредников. Обе стороны заявили, что переговоры прошли конструктивно, но иранцы в частных беседах выразили скептицизм по поводу того, что США будут придерживаться каких-либо договоренностей, пишет FT. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, американцы заявили, что не намерены возвращаться к меморандуму о взаимопонимании и настаивают на заключении более всеобъемлющего соглашения, которое будет охватывать не только ситуацию в Ормузском проливе, но и ядерную программу Тегерана.

Меморандум, впрочем, тоже предусматривал достижение долгосрочной договоренности по ядерной программе. Также планировалось, что США ослабят санкции против Ирана и вернут ему часть замороженных активов, а Израиль немедленно прекратит военные действия в Ливане.

По словам Арагчи, Тегеран не торопится, и все зависит от Вашингтона: «План совершенно ясен. Как только они его примут, уже со следующего дня может пойти отсчет, и через семь дней пролив будет открыт».

В обмен Арагчи на переговорах в Нью-Йорке выставил ряд условий, включая немедленное снятие морской блокады США, размораживание иранских активов и прекращение войны «на всех фронтах» (видимо, имея в виду израильские операции в Ливане против боевиков «Хезболлы», которых поддерживает Иран), приводит Bloomberg сообщения иранских госСМИ.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп по-прежнему готов к переговорам с Ираном, но подчеркнул: у США нет потребности их вести, поскольку они занимают сильную позицию благодаря ужесточающимся санкциям и морской блокаде, которые подрывают иранскую экономику.

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