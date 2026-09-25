Гражданин Украины напал с ножом на монастырь в Польше
- 25.09.2026, 12:35
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Следствие сообщило детали о подозреваемом.
31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырех мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав (Подкарпатское воеводство).
Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на слова сотрудницы пресс-службы Поветовой комендатуры полиции в городе Ярослав Анны Длугош.
В результате нападения, которое произошло в четверг около 09:30 по местному времени, пострадали четверо мужчин, из них трое священников, и одна женщина. Позже в полиции сообщили, что один священник погиб.
31-летний нападавший находится под стражей в полиции. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Мэр Ярослава Марцин Назаревич сообщил Interia, что «в настоящее время кризисный штаб проинформировал школы, учреждения и приходы о том, что такой инцидент имел место». К указанным учреждениям обратились с призывом «уделять больше внимания тем, кто входит в здания».
В польской прокуратуре рассказали подробности о 31-летнем гражданине Украины, которого подозревают в нападении на территории монастыря сестер-бенедиктинок в Ярославе.
По данным следствия, подозреваемый в тот же день въехал в Польшу из Германии.
«Мы знаем, что это преступление совершил 31-летний мужчина, гражданин Украины, который сегодня въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек», – сказала прокурор.
Согласно имеющимся на данный момент данным, мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения. Именно там он, вероятно, столкнулся с первыми людьми, на которых впоследствии было совершено нападение.
Орудием нападения стал нож, который, по данным следователей, 31-летний мужчина взял из кухни, расположенной на территории монастыря.
Мужчину задержали на месте происшествия сотрудники Поветового полицейского управления в Ярославе. Продолжаются предварительные следственные действия с его участием.
Вопрос о том, будет ли возможно провести дальнейшие процессуальные действия, должны решить врачи.
«У него взяли образец крови, который будет исследован на наличие наркотических веществ. У нас нет никакой информации о мотивах, которыми руководствовался этот человек», – сообщила представительница прокуратуры.
В результате нападения пострадали в общей сложности пять человек: четверо мужчин и одна женщина. Как подтвердила прокуратура, среди пострадавших были трое священнослужителей и двое мирян.
«У нас уже есть подтверждение, что один человек скончался. Двое находятся в Медицинском центре в Ярославе, они в тяжелом состоянии», – сказала прокурор.