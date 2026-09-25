Гражданин Украины напал с ножом на монастырь в Польше 25.09.2026, 12:35

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Фото: Fotorzepa, Grzegorz Balawender

Следствие сообщило детали о подозреваемом.

31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырех мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав (Подкарпатское воеводство).

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на слова сотрудницы пресс-службы Поветовой комендатуры полиции в городе Ярослав Анны Длугош.

В результате нападения, которое произошло в четверг около 09:30 по местному времени, пострадали четверо мужчин, из них трое священников, и одна женщина. Позже в полиции сообщили, что один священник погиб.

31-летний нападавший находится под стражей в полиции. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Мэр Ярослава Марцин Назаревич сообщил Interia, что «в настоящее время кризисный штаб проинформировал школы, учреждения и приходы о том, что такой инцидент имел место». К указанным учреждениям обратились с призывом «уделять больше внимания тем, кто входит в здания».

В польской прокуратуре рассказали подробности о 31-летнем гражданине Украины, которого подозревают в нападении на территории монастыря сестер-бенедиктинок в Ярославе.

По данным следствия, подозреваемый в тот же день въехал в Польшу из Германии.

«Мы знаем, что это преступление совершил 31-летний мужчина, гражданин Украины, который сегодня въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек», – сказала прокурор.

Согласно имеющимся на данный момент данным, мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения. Именно там он, вероятно, столкнулся с первыми людьми, на которых впоследствии было совершено нападение.

Орудием нападения стал нож, который, по данным следователей, 31-летний мужчина взял из кухни, расположенной на территории монастыря.

Мужчину задержали на месте происшествия сотрудники Поветового полицейского управления в Ярославе. Продолжаются предварительные следственные действия с его участием.

Вопрос о том, будет ли возможно провести дальнейшие процессуальные действия, должны решить врачи.

«У него взяли образец крови, который будет исследован на наличие наркотических веществ. У нас нет никакой информации о мотивах, которыми руководствовался этот человек», – сообщила представительница прокуратуры.

В результате нападения пострадали в общей сложности пять человек: четверо мужчин и одна женщина. Как подтвердила прокуратура, среди пострадавших были трое священнослужителей и двое мирян.

«У нас уже есть подтверждение, что один человек скончался. Двое находятся в Медицинском центре в Ярославе, они в тяжелом состоянии», – сказала прокурор.

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