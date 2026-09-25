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Зеленский: Украина получит лицензии для Patriot

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  • 25.09.2026, 22:54
  • 3,236
Зеленский: Украина получит лицензии для Patriot

Дональд Трамп принял окончательное решение по этому вопросу.

Украина получит лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Дональд Трамп принял окончательное решение по этому вопросу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

Решение уже принято

По словам Зеленского, вопрос лицензий обсуждался во время его последней встречи с президентом США. Украинский лидер заявил, что стороны достигли конкретных договоренностей.

«Трамп на последней встрече со мной подчеркнул это, есть конкретные договоренности и продвижение», – заявил президент Украины.

Зеленский также сообщил журналистам, что американский лидер подтвердил свое окончательное решение предоставить Украине соответствующие лицензии.

«Есть конкретные договоренности. Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что: да, я принял окончательное решение, лицензии для производства ракет Patriot Украина получит», – отметил Зеленский.

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