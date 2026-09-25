Зеленский: Украина получит лицензии для Patriot 4 25.09.2026, 22:54

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Дональд Трамп принял окончательное решение по этому вопросу.

Украина получит лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Дональд Трамп принял окончательное решение по этому вопросу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

Решение уже принято

По словам Зеленского, вопрос лицензий обсуждался во время его последней встречи с президентом США. Украинский лидер заявил, что стороны достигли конкретных договоренностей.

«Трамп на последней встрече со мной подчеркнул это, есть конкретные договоренности и продвижение», – заявил президент Украины.

Зеленский также сообщил журналистам, что американский лидер подтвердил свое окончательное решение предоставить Украине соответствующие лицензии.

«Есть конкретные договоренности. Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что: да, я принял окончательное решение, лицензии для производства ракет Patriot Украина получит», – отметил Зеленский.

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