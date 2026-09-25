В России анонсировали новую «СВО» 16 25.09.2026, 13:19

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Москва открыто угрожает новым вторжением и ракетными обстрелами.

Государственное агентство страны-агрессора России «РИА Новости» опубликовало материал с угрозами военного нападения и ракетных ударов по Литве, назвав это «еще одной короткой ОВО».

Поводом для очередной волны угроз со стороны Кремля стало решение парламента Литвы восстановить законодательную возможность размещения на территории страны ядерного оружия союзников по НАТО. Об этом сообщает «Агентство».

Автором публикации является российский пропагандист Александр Носович - руководитель ресурса RuBaltic.Ru и член Совета по внешней и оборонной политике РФ.

«Поскольку наши противники первыми переводят разговор в плоскость ядерной угрозы, то Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом», - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Россия готовит операцию с использованием ударных беспилотников против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран.

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