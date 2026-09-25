Минчанка попробовала найти «папу на час» для сына через соцсети 21 25.09.2026, 13:48

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иллюстративное фото

Она рассказала, что из этого получилось.

В первой половине сентября минчанка по имени Юлия сделала неожиданный пост в Threads. Женщина рассказала, что хочет найти для сына «папу на час». Самому мальчику 10 лет. Среди требований к мужчине, например, любить «Майнкрафт» и робототехнику. Узнали, что из этого получилось.

К слову, этими требования не ограничились. Маме было важно, чтобы мужчина любил детей и умел взаимодействовать с мальчишками. В идеале, чтобы не просто знал о существовании «Майнкрафта», но и мог говорить о нем часами. Еще одним плюсом была бы тяга к инженерному творчеству.

Как Юля представляла взаимодействие? Прогулки и игры раз в неделю на 3—4 часа. Кстати, женщина планировала оплачивать помощь «по среднему тарифу по рынку нянь».

Всего пост набрал около 30 тысяч просмотров и 100 комментариев. Реакция была очень разной. Кто-то опасался, что это может быть опасным, кто-то предлагал лучше наладить отношения с родственниками-мужчинами, а кто-то — отдать ребенка в спортивную секцию.

Среди прокомментировавших пост был профессиональный гувернер. Который, правда, сразу обозначил, что услуги обойдутся дорого, так как он «кандидат филологических наук, преподает древние языки и античную литературу».

А еще отозвалась мама другого мальчика: «Может, будет интересно: друг, а не папа. Много ходит по улице от 10 000 [шагов]. [Любит] конструкторы, Minecraft перерос, скорее Roblox. Много интересного смотрит и очень любит говорить на разные темы. 12 лет». Но выяснилось, что семьи живут в разных концах города.

Откликались и сами мужчины. Как рассказала журналистам Onlíner Юлия, написали 5 человек.

— Были даже отцы-одиночки. Хотели дать советы. Меня удивило, что такие реально есть. Скинули несколько проектов в Минске. Например, «Отцы» — они проводят разные мероприятия для таких сыновей.

Пока я остановилась на одном человеке, мы с ним общаемся, уже гуляли с сыном. Одних их пока не оставляю. Все происходит не так быстро с моей стороны, так как то болели, то другие дела не давали встретиться.

В целом я ожидала, что откликнутся адекватные люди, у которых, естественно, есть дети. Кстати, один из них даже женат. Спросила, как жена на это смотрит: говорит, абсолютно нормально, так как она педагог.

Самому мальчику идея очень понравилась, он отнесся к ней с позитивом.

Журналисты уточнили, действительно ли потенциальный «отец на час» так хорошо разбирается в Minecraft? Оказалось, все же нет.

— Оно и понятно, в него в основном дети играют. Но в целом не вижу проблем, что этот пункт не совпадает, — отметила Юля.

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