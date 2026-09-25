Очередь на въезд в Польшу сохраняется перед выходными
- 25.09.2026, 14:12
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Что происходит на белорусской границе?
Более 300 транспортных средств ожидают въезда в Польшу перед выходными. Об этом этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 25 сентября.
По данным ГПК, очередь грузового и легкового транспорта фиксируется только на польском направлении.
Перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) въезда в ЕС ожидают 90 большегрузов, его сотрудники приняли на свою территорию 43% авто от нормы.
Очередь легкового транспорта сохраняется перед погранпереходами Кузница Белостоцкая (Брузги) и Тересполь (Брест). Сопредельные контролирующие службы приняли на свою территорию 34% большегрузов.