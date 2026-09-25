«По полтриллиона в месяц население уносит в нал» 9 25.09.2026, 17:55

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В РФ зафиксировали отток наличных из банков восьмой месяц подряд.

Повышение ставок по вкладам, заверения властей в стабильности банков и обещания, что новой мобилизации не будет, — пока оказались бессильны остановить отток средств из банковской системы РФ в наличные, пишет The Moscow Times.

За 1–24 сентября объем «кэша» в обращении вырос еще на 386,3 млрд рублей, следует из оперативной статистики ЦБ РФ. В августе клиенты вывели из банков в наличные 434 млрд рублей, в июле — рекордные в этом году 620 млрд.

В общей сложности продолжающийся восемь месяцев подряд отток (с февраля по сентябрь) увеличил наличную денежную массу в стране на 2,9 трлн рублей. К концу года, по прогнозу ЦБ РФ, этот показатель может увеличиться до 3,7 трлн рублей.

Спрос на наличные связан с мерами властей по обелению экономики, заявил на форуме Ассоциации банков России (АБР) главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

«Мы видим, что деньги с депозитов люди начали последние полгода снимать, в наличные. На наш взгляд, основная проблема не в ликвидности. Она в том, что налоговые изменения, которые произошли, они, с одной стороны, позитивно дали пополнение бюджета, а негативно толкают население в эту серую экономику. По полтриллиона рублей в месяц, если округлить, ‌с начала года население снимает с депозитов и уносит в нал», — сказал Верхошинский.

Пытаясь остановить отток средств вкладчиков, по словам банкира, кредитные организации снова ‌начали повышать ставки по депозитам. Но пока эти меры не дают заметного результата.

Происходящее отражает нарастающий страх в российском обществе, а также утрату доверия к банковской и финансовой системе, отмечает Александра Прокопенко, научный сотрудник берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии. «Это следствие страха, что государство что-то сделает с банковской системой, что оно может национализировать вклады», — сказала Прокопенко The Washington Post. По ее словам, такой сценарий маловероятен, хотя ограничения на снятие наличных «не исключены».

Чтобы остановить стремительно растущий объем наличной денежной массы, ЦБ с мая обязал банки внимательнее проверять происхождение «кэша» у клиентов, которые слишком часто вносят наличные на счет — от 5 млн рублей в течение 30 дней, или от 10 операций на сумму более 100 тысяч рублей каждая. В ближайшее время банки получат указание еще больше усилить контроль за наличными, запрашивая у клиентов информацию об источнике этих денег, сообщил на этой неделе глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Отток в наличные привел банковскую систему в состояние рекордного с первых месяцев войны дефицита ликвидности: в конце сентября банки занимали у более 7 триллионов рублей через различные механизмы. Помимо еженедельных операций репо Центробанк был вынужден запустить 1-дневные аукционы «тонкой настройки».

«Российские банки попали в ситуацию, из которой нет выхода», — говорит экономист Игорь Липсиц: помимо того, что люди выводят деньги с депозитов, у них есть «масса плохих заёмщиков, которые не возвращают деньги». Банки могли бы обанкротить такие компании, но тогда их активы достанутся банкам, а те не горят желанием брать проблемные бизнесы на баланс.

«Поэтому банки говорят: ладно, давай договоримся, ты не будешь гасить кредит в этом году, погасишь в будущем, но я тебе ставочку на процент подниму. Вот они это и делают — просто перекладывают долги на более дальний период, чтобы не рухнуть. Но от этого картина лучше не становится», — поясняет Липсиц.

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