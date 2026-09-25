Посланник Путина провел встречу с представителями Трампа 12 25.09.2026, 15:28

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Кирилл Дмитриев

Опубликованы первые подробности переговоров.

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев 24 сентября провел в Нью-Йорке встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили отношения США и России и возможное завершение войны против Украины.

Об этом сообщает CNN.

О чем говорили

Встреча Дмитриева с представителями президента США состоялась на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией, одной из тем переговоров стало мирное урегулирование российско-украинской войны. Также стороны обсуждали дальнейшее сотрудничество между США и Россией.

По данным источников, Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения контактов между двумя странами и усилий, направленных на поиск решения для завершения войны. Эти переговоры последовали за встречей Владимира Путина с американскими представителями в начале сентября.

Другие переговоры

Накануне, 23 сентября, в Нью-Йорке также встретились государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они обсуждали российско-украинскую войну.

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