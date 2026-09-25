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Названы 10 самых удобных для прогулок городов в мире

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  • 25.09.2026, 15:47
  • 4,290
Названы 10 самых удобных для прогулок городов в мире

Шесть из них находятся в Европе.

Шесть из 10 самых удобных для прогулок городов в мире находятся в Европе, выяснил сервис по поиску и бронированию путешествий Skyscanner. Он составил рейтинг населенных пунктов, чья популярность растет, но еще не сделала их самыми известными туристическими направлениями.

Каждый город оценивали по 14 показателям. Среди них — расстояние между главными достопримечательностями, количество пешеходных маршрутов, средняя высота над уровнем моря, качество воздуха и уровень безопасности. Кроме того, при составлении индекса учитывали плотность населения, количество пешеходных маршрутов в самом городе и его окрестностях и число достопримечательностей.

В первую десятку вошли японские Хиросима и Нагасаки, турецкая Бурса и канадская Виктория. Остальные шесть мест заняли европейские города.

Топ-10 городов для прогулок:

1. Кордова, Испания

2. Нагасаки, Япония

3. Хиросима, Япония

4. Реджо-ди-Калабрия, Италия

5. Монте-Карло, Монако

6. Тарту, Эстония

7. Бурса, Турция

8. Больцано, Италия

9. Сараево, Босния и Герцеговина

10. Виктория, Британская Колумбия, Канада

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