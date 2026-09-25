Названы 10 самых удобных для прогулок городов в мире

Названы 10 самых удобных для прогулок городов в мире1
- 25.09.2026, 15:47
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Шесть из них находятся в Европе.
Шесть из 10 самых удобных для прогулок городов в мире находятся в Европе, выяснил сервис по поиску и бронированию путешествий Skyscanner. Он составил рейтинг населенных пунктов, чья популярность растет, но еще не сделала их самыми известными туристическими направлениями.
Каждый город оценивали по 14 показателям. Среди них — расстояние между главными достопримечательностями, количество пешеходных маршрутов, средняя высота над уровнем моря, качество воздуха и уровень безопасности. Кроме того, при составлении индекса учитывали плотность населения, количество пешеходных маршрутов в самом городе и его окрестностях и число достопримечательностей.
В первую десятку вошли японские Хиросима и Нагасаки, турецкая Бурса и канадская Виктория. Остальные шесть мест заняли европейские города.
Топ-10 городов для прогулок:
1. Кордова, Испания
2. Нагасаки, Япония
3. Хиросима, Япония
4. Реджо-ди-Калабрия, Италия
5. Монте-Карло, Монако
6. Тарту, Эстония
7. Бурса, Турция
8. Больцано, Италия
9. Сараево, Босния и Герцеговина
10. Виктория, Британская Колумбия, Канада